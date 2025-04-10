В «Макларене» рассказали, как восприняли победу Макса Ферстаппена на Гран-при Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла ответил, напомнила ли победа Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Японии о том, что не только гонщики британского коллектива являются претендентами на титул.

«Нам не нужны подобные напоминания, потому что мы говорим об этом каждый четверг в начале гоночного уикенда и каждое воскресенье после его окончания. Мы здесь прежде всего для того, чтобы обыграть другие команды и поставить «Макларен» на очень сильную позицию, а когда мы находимся на высочайшем уровне, то это лучший момент для двух наших пилотов, чтобы реализовать себя.

Это очень ясно для команды, очень ясно для пилотов, и, когда вы получаете такие «предупреждения» с трассы в виде побед конкурентов, возможно, они усиливают мысль о том, что мы должны продолжать хорошо работать вместе.

Потому что прежде чем борьба за титул станет только личным внутрикомандным делом, предстоит проделать довольно большую работу, чтобы избавиться от некоторых конкурентов. Например, [Джордж] Расселл из «Мерседеса» был не так уж далеко в Китае», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.