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«Лучше большинства». Колапинто оценил подготовку к сезону 43-летнего Фернандо Алонсо

«Лучше большинства». Колапинто оценил подготовку к сезону 43-летнего Фернандо Алонсо
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Резервист «Альпин» Франко Колапинто высказался о форме двукратного чемпиона мира и пилота «Астон Мартин», 43-летнего испанца Фернандо Алонсо.

«Фернандо очень хороший гонщик, он соревнуется на одном уровне с 25-летними пилотами. За годы он улучшил свои умения, а его физическая форма лучше, чем у большинства из нас. Несмотря на то что ему 43 года, он продолжает выступать на невероятно высоком уровне. По правде говоря, мне тяжело представить, что я смог бы оказаться на его месте в будущем.

Вы должны очень сильно любить Ф-1, чтобы соревноваться столько лет. Спорт отнимает кучу сил и оказывает невероятное давление на тело», — приводит слова Колапинто издание Motorsport Brazil.

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