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«Макларен» объявил о возвращении в WEC и «24 часа Ле-Мана» со своим гиперкаром

«Макларен» объявил о возвращении в WEC и «24 часа Ле-Мана» со своим гиперкаром
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Британский коллектив «Макларен» объявил, что возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и для участия в легендарном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана».

«1995 год. Легендарная победа в Ле-Мане. Слава «Тройной короны». Мы готовы снова заявить о себе в гонках на выносливость с 2027 года», — написано в пресс-релизе «Макларена».

Зак Браун отреагировал на возвращение британского коллектива в гонки на выносливость двумя словами: «Мы вернулись!»

На данный момент «Макларен» принимает участие в пяти различных гоночных сериях — Формуле-1, IndyCar, в женском чемпионате под названием Академия Формулы-1, Формуле-Е и киберспортивном симрейсинге.

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