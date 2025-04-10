Марко назвал положительный момент для «Ред Булл» от появления ребёнка у Ферстаппена

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко назвал положительным моментом для австрийского коллектива от рождения ребёнка у четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена и его возлюбленной Келли Пике то, что дата предполагаемых родов не выпадает ни на один гоночный уикенд.

«Дата предполагаемого рождения ребёнка не совпадает ни с одним из запланированных гоночных мероприятий Макса и ожидается в первой части мая», — приводит слова Марко издание Kronen Zeitung.

Также в статье говорится, что наиболее вероятным днём рождения является 6 мая. Ближайшим на те дни является Гран-при Майами, который пройдёт со 2 по 4 мая.