Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко назвал положительный момент для «Ред Булл» от появления ребёнка у Ферстаппена

Марко назвал положительный момент для «Ред Булл» от появления ребёнка у Ферстаппена
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко назвал положительным моментом для австрийского коллектива от рождения ребёнка у четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена и его возлюбленной Келли Пике то, что дата предполагаемых родов не выпадает ни на один гоночный уикенд.

«Дата предполагаемого рождения ребёнка не совпадает ни с одним из запланированных гоночных мероприятий Макса и ожидается в первой части мая», — приводит слова Марко издание Kronen Zeitung.

Также в статье говорится, что наиболее вероятным днём рождения является 6 мая. Ближайшим на те дни является Гран-при Майами, который пройдёт со 2 по 4 мая.

Материалы по теме
Хилл — о пилотаже Ферстаппена: даже Браун публично говорил, что Шумахер зашёл далеко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android