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Высокопоставленный чиновник ФИА уволился и раскритиковал президента бен Сулайема

Высокопоставленный чиновник ФИА уволился и раскритиковал президента бен Сулайема
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Заместитель президента Международной автомобильной федерации (ФИА) по спорту Роберт Рид в четверг, 10 апреля, подал в отставку, раскритиковав действующего руководителя Мохаммеда бен Сулайема.

«Когда я взял на себя эту роль, я хотел служить участнику организации и её интересам, а не власти. Со временем я стал свидетелем неуклонного размывания принципов, которые мы обещали соблюдать.

Решения принимаются за закрытыми дверями, в обход тех структур и людей, для представления которых существует ФИА. Я взял на себя эту роль, чтобы помочь обеспечить бо́льшую прозрачность, более эффективное управление и более активное сотрудничество. Я больше не могу добросовестно оставаться частью системы, которая перестала отражать и соблюдать свои же принципы.

Уйти было нелегко, однако остаться означало бы поступиться тем, во что я верю, а речь идёт о принципах, а не о политике. Автоспорт заслуживает руководства, основанного на честности, подотчётности и уважении ко всему процессу. Это минимальный стандарт, которого мы все должны ожидать и требовать», — приводит слова Рида издание Racingnews365.

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