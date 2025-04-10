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Херберт — о «Макларене»: им всё ещё придётся приложить достаточно усилий

Херберт — о «Макларене»: им всё ещё придётся приложить достаточно усилий
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Бывший гонщик и трёхкратный победитель Гран-при Формулы-1, а ныне эксперт Джонни Херберт порассуждал о перспективах британского коллектива «Макларен» на титул в 2025 году.

«Я бы сказал, что у них, вероятно, лучшая конфигурация болида, потому что MCL39, похоже, работает абсолютно на любой трассе.

Никогда не думал, что этот сезон станет для ”Макларена" переломным, и, на мой взгляд, им всё ещё придётся приложить достаточно усилий для успеха в 2025 году», — приводит слова Херберта издание Racingnews365.

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла рассказал, как в коллективе восприняли победу Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на Гран-при Японии.

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