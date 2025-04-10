Штайнер — о Ферстаппене на ГП Японии: так может сделать только он

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о четырёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Максе Ферстаппене из «Ред Булл» после победы на Гран-при Японии.

«Что ещё вы можете сказать о Максе? Он выиграл гонку в субботу [после квалификации], проехав этот круг. В субботу в Японии был гоночный день, немного похожий на ситуацию в Монте-Карло. Но проехать такой круг мог только Макс. Никто другой не сможет этого сделать.

Ферстаппен вышел на «Сузуке» победителем, а на ней гонщику под силу на более слабой технике изменить баланс сил в свою пользу. На данный момент в Японии очень неощутимая разница, если ты всего на пару десятых быстрее конкурентов. А в Японии Макс был всего на несколько сотых быстрее, и он всё равно смог продержаться и выиграть», — приводит слова Штайнера издание GPblog.