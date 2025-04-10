Эксперт: Цунода быстро освоился в «Ред Булл» и смотрелся увереннее Лоусона и Переса

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик британец Джолион Палмер высказался о дебюте японца Юки Цуноды за «Ред Булл» на Гран-при Японии.

«Я был впечатлён первым уикендом Юки Цуноды в «Ред Булл» даже с учётом того, что основные результаты не демонстрируют заметного улучшения. Без опыта в машине Юки быстро набрал темп на практиках, отставая от Ферстаппена на одну-две десятых.

Мы знаем, что управлять машиной «Ред Булл» нелегко, но всё же Цунода, похоже, очень быстро освоился в пятницу и выглядел увереннее, чем Лиам Лоусон и Серхио Перес в конце прошлого года», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.