Гюнтера Штайнера попросили сравнить Айртона Сенну и Макса Ферстаппена

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер по просьбе журналистов сравнил легендарного бразильского гонщика и трёхкратного чемпиона Айртона Сенну и четырёхкратного победителя серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» после победы нидерландца на Гран-при Японии.

«Я думаю, что нельзя сравнивать времена, когда Сенна был лучшим гонщиком, с теми, что есть сейчас. Но то, что сейчас делает Макс — это особенный момент. Чтобы выйти на трассу и обыграть «Макларен», который на данный момент является лучшей машиной… вам даже не нужно обсуждать талант Макса», — приводит слова Штайнера издание GPblog.