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«Дерьмо случается». Сайнс на конференции раскритиковал свой штраф, приблизив себя к новому

«Дерьмо случается». Сайнс на конференции раскритиковал свой штраф, приблизив себя к новому
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30-летний испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс, представляющий команду «Уильямс», на официальной пресс-конференции прокомментировал штраф в € 10 тыс. за опоздание на исполнение гимна во время Гран-при Японии. Карлосу может грозить новое наказание за нецензурную лексику.

«Я не могу поверить, что пишу это, но Сайнс только что пошёл на риск, раскритиковав свой штраф в размере € 10 тыс., который он получил за опоздание на пять секунд на исполнение гимна (из-за дискомфорта в животе). Карлос сказал «Дерьмо случается» на официальной пресс-конференции ФИА. Какие странные времена», — написала журналистка Джулианна Серасоли в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, перед стартом сезона 2025 года в ФИА официально ужесточили наказания за нецензурную лексику на пресс-конференциях после того, как в 2024 году Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выругался на состояние болида, за что получил общественные работы.

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