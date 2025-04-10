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Экс-пилот Ф-1: Алонсо поддерживает Ферстаппена, потому что они не были напарниками

Экс-пилот Ф-1: Алонсо поддерживает Ферстаппена, потому что они не были напарниками
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо ладит с нидерландцем Максом Ферстаппеном, поскольку никогда с ним не соперничал.

«Я понимаю, почему Фернандо Алонсо так поддерживает Макса Ферстаппена. Макс и Фернандо не были напарниками по команде.

Двукратный чемпион мира Алонсо был уверен в себе, был на пике в «Макларене» в 2007 году. И он ожидал, что Хэмилтон, молодой парень, будет легко побеждён. Однако этого не произошло. Произошла борьба, и она навредила отношениям», — приводит слова Херберта PokerFirma.

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