Экс-пилот Ф-1: Алонсо поддерживает Ферстаппена, потому что они не были напарниками

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо ладит с нидерландцем Максом Ферстаппеном, поскольку никогда с ним не соперничал.

«Я понимаю, почему Фернандо Алонсо так поддерживает Макса Ферстаппена. Макс и Фернандо не были напарниками по команде.

Двукратный чемпион мира Алонсо был уверен в себе, был на пике в «Макларене» в 2007 году. И он ожидал, что Хэмилтон, молодой парень, будет легко побеждён. Однако этого не произошло. Произошла борьба, и она навредила отношениям», — приводит слова Херберта PokerFirma.

Ф-1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя: