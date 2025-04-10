Алонсо: Ферстаппен — лучший пилот Ф-1. Люблю, когда побеждают те, у кого не лучший болид

Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо комплиментарно высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Ф-1 и гонщика «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен — лучший [пилот Ф-1]. Я говорю это уже несколько лет [подряд]. Он достиг такого уровня, которого остальные из нас пока не достигли. Мне нравится, когда побеждают люди, у которых не самая лучшая машина. Думаю, что все со мной согласятся.

За последние 20 лет в Формуле-1 были периоды доминирования. Команды и пилоты были великолепны, но победы давались им нелегко. За исключением 2023 года, у Макса были серьёзные соперники в 2022-м и в прошлом году. И, конечно, в 2021-м, когда он соревновался с Льюисом. Титулы, которые выиграл Макс, за исключением 2023 года, были завоёваны в более конкурентной борьбу, чем чемпионства в последних двух эпохах», — приводит слова Алонсо портал GPblog.