«Отплатили предательством». Отец Серхио Переса высказался о бывшей команде сына

Антонио Перес Гарибай, отец бывшего пилота Формулы-1 Серхио Переса, вспомнил о выступлении сына за «Рейсинг Пойнт» (ныне «Астон Мартин»). Выступая за гоночный коллектив, Серхио принёс ему победу на Гран-при Сахира 2020 года, однако лишился места в конце того сезона.

«Помню, как Чеко спас команду, когда она обанкротилась. Но потом они отплатили ему предательством. Что только с Чеко не случалось во время его пути, но в конце концов он стал Чеко Пересом, каким мы его знаем сегодня», — приводит слова Переса-старшего racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula de Dos.

Самая короткая карьера в Формуле-1: