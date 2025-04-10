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«Отплатили предательством». Отец Серхио Переса высказался о бывшей команде сына

«Отплатили предательством». Отец Серхио Переса высказался о бывшей команде сына
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Антонио Перес Гарибай, отец бывшего пилота Формулы-1 Серхио Переса, вспомнил о выступлении сына за «Рейсинг Пойнт» (ныне «Астон Мартин»). Выступая за гоночный коллектив, Серхио принёс ему победу на Гран-при Сахира 2020 года, однако лишился места в конце того сезона.

«Помню, как Чеко спас команду, когда она обанкротилась. Но потом они отплатили ему предательством. Что только с Чеко не случалось во время его пути, но в конце концов он стал Чеко Пересом, каким мы его знаем сегодня», — приводит слова Переса-старшего racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula de Dos.

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