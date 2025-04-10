В ФИА отреагировали на уход заместителя президента организации Роберта Рида

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала официальное заявление в связи с уходом заместителя президента организации Роберта Рида, который в связи со своей отставкой резко раскритиковал президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

«ФИА выражает признательность Роберту Риду за его вклад в развитие организации и автоспорта в целом. ФИА придерживается строгой политики корпоративного управления, которая определяет нашу деятельность и обеспечивает соблюдение установленных правил, практик и процедур.

WRC является одним из самых популярных видов автоспорта. В последние годы наблюдается рост интереса к мировым и европейским соревнованиям по ралли-кроссу, и количество зрителей превышает 30 млн в более чем 100 странах.

ФИА активно инвестирует в проведение чемпионата в интересах болельщиков, команд и клубов, являющихся членами ФИА. Эти инвестиции соответствуют стремлению ФИА расширить участие в автоспорте по всему миру», — сказано в пресс-релизе.