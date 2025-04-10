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Алонсо — о критике Гран-при Японии из-за проблем с обгонами: Формула-1 всегда была такой

Алонсо — о критике Гран-при Японии из-за проблем с обгонами: Формула-1 всегда была такой
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на критику недавнего Гран-при Японии. Некоторые фанаты и эксперты посчитали гонку в Сузуке слишком скучной.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Формула-1 всегда была такой. Иногда смотришь гонку 1986-го года, где был один пит-стоп, и понимаешь, что это прекрасное зрелище. Возможно, первые две машины где-то в 45 секундах от третьей. Сейчас мы находимся в постоянном поиске обгонов, пит-стопов, которые сблизят все команды. Есть и другие прекрасные категории, которые стоит поискать и посмотреть. Это Формула-1, и мы должны любить её такой, какая она есть», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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