Алонсо — о критике Гран-при Японии из-за проблем с обгонами: Формула-1 всегда была такой

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на критику недавнего Гран-при Японии. Некоторые фанаты и эксперты посчитали гонку в Сузуке слишком скучной.

«Формула-1 всегда была такой. Иногда смотришь гонку 1986-го года, где был один пит-стоп, и понимаешь, что это прекрасное зрелище. Возможно, первые две машины где-то в 45 секундах от третьей. Сейчас мы находимся в постоянном поиске обгонов, пит-стопов, которые сблизят все команды. Есть и другие прекрасные категории, которые стоит поискать и посмотреть. Это Формула-1, и мы должны любить её такой, какая она есть», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Ф1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя: