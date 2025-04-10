«Вы не разбираетесь в автоспорте». Сайнс ответил на критику своих выступлений за «Уильямс»

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс рассказал о своих впечатлениях спустя первые три Гран-при в составе британского коллектива, а также ответил критикам, которые высказывали недовольство его выступлениями в этом сезоне.

«Если вы ожидали увидеть лучшие результаты от меня в третьей гонке за «Уильямс» в новой машине, то, возможно, вы не очень хорошо разбираетесь в автоспорте или не знаете, сколько времени нужно пилоту, чтобы полностью освоиться в новом болиде.

Оглядываясь на первые три гонки, я думаю, что мне не удалось за это время провести полноценный уикенд. Скорость была на высоте и в Австралии, и в Сузуке, если учесть, что я всё ещё новичок в болиде. В Китае у меня был не самый удачный уикенд по многим причинам.

Если мне удастся оставаться рядом с Алексом на протяжении всей квалификации, то это будет хорошим началом сезона для меня. Просто хочу быть уверен, что в этот уикенд мы будем делать меньше ошибок и продолжим увеличивать скорость», — приводит слова Сайнса пресс-службы ФИА.