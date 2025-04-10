«Макларен» — монстр». Йос Ферстаппен показал видео с отсылкой к скандалу о «мини-DRS»

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, на своей странице в социальных сетях сделал репост видео, в котором намекается на преимущество «Макларена» перед конкурентами за счёт гибких задних антикрыльев — так называемого эффекта «мини-DRS». Ранее различные эксперты отмечали, что британская команда больше других выигрывает благодаря «мини-DRS».

Начиная с Гран-при Испании ФИА ужесточит проверку передних крыльев на предмет гибкости. Соответствующая директива была принята на последнем заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту.

«Да, сезон определённо начинается в Испании, «Макларен» — монстр, когда дело доходит до гибкости крыльев», — говорится в описании к видео, репост которого сделал Ферстаппен-старший.

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