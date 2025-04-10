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Ферстаппен прояснил недавнее высказывание о своих перспективах в болиде «Макларена»

Ферстаппен прояснил недавнее высказывание о своих перспективах в болиде «Макларена»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался: он не шутил, когда утверждал, что показал бы отличные результаты, будь он за рулём болида «Макларена». После победы на недавнем Гран-при Японии Максу задали вопрос относительно его перспектив за рулём болида британской команды. «Вы бы даже не увидели меня перед собой на трассе, будь я в их болиде. Я был бы уже в Токио!» — сказал тогда Макс.

На пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна нидерландца попросили прокомментировать своё недавнее высказывание. «Я не шутил. Это была не шутка. Что бы я сделал в другой машине? Этого всё равно не произойдёт, так что нет необходимости строить догадки по этому поводу. Я просто работаю с командой над тем, чтобы попытаться сделать машину лучше, приятнее в управлении, более конкурентоспособной», — сказал Ферстаппен.

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