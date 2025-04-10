Пиастри отреагировал на слова Ферстаппена о его перспективах в болиде «Макларена»

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри считает, что гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен был несерьёзен, когда сказал о том, что показал бы отличные результаты, будь он за рулём болида британского коллектива.

«Мне кажется, это была шутка. Если бы Ферстаппен квалифицировался третьим, а мы с Ландо заняли первое и второе место, то картина гонки была бы совершенно иной.

Квалификация сыграла очень важную роль. Не нормально, когда две машины отстают от лидера на две секунды на протяжении 50 кругов. Очевидно, наша машина была быстрее. Однако отставание было бы совсем другим, если бы мы действовали иначе с самого начала», — приводит слова Пиастри портал RaceFans.