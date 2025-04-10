Оскар Пиастри заявил, что он не хотел бы управлять болидом «Ред Булл»

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри заявил, что у него нет ни малейшего желания пилотировать болид RB21 австрийского гоночного коллектива «Ред Булл».

«Очевидно, что машина «Ред Булл» сложна в управлении. Это можно было понять на примерах с Лиамом Лоусоном, с Серхио Пересом в прошлом году и даже с Юки Цунодой на Гран-при Японии. Добиться мгновенного успеха в команде, где предыдущие 10 лет всё внимание было сосредоточено на предпочтениях Макса в настройках болида, — довольно непросто. Я очень рад, что в данный момент выступаю за «Макларен», а не за «Ред Булл», — приводит слова Пиастри портал RaceFans.