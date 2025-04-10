Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри заявил, что он не хотел бы управлять болидом «Ред Булл»

Оскар Пиастри заявил, что он не хотел бы управлять болидом «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри заявил, что у него нет ни малейшего желания пилотировать болид RB21 австрийского гоночного коллектива «Ред Булл».

«Очевидно, что машина «Ред Булл» сложна в управлении. Это можно было понять на примерах с Лиамом Лоусоном, с Серхио Пересом в прошлом году и даже с Юки Цунодой на Гран-при Японии. Добиться мгновенного успеха в команде, где предыдущие 10 лет всё внимание было сосредоточено на предпочтениях Макса в настройках болида, — довольно непросто. Я очень рад, что в данный момент выступаю за «Макларен», а не за «Ред Булл», — приводит слова Пиастри портал RaceFans.

Материалы по теме
Пиастри отреагировал на слова Ферстаппена об огромном отрыве за рулём «Макларена»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android