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Отец Переса ответил, какие чувства Серхио сейчас испытывает к «Ред Булл»

Отец Переса ответил, какие чувства Серхио сейчас испытывает к «Ред Булл»
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Антонио Перес Гарибай, отец бывшего гонщика Формулы-1 Серхио Переса, ответил на вопрос по поводу решения австрийской команды «Ред Булл» прекратить сотрудничество с сыном как с боевым пилотом.

«Это было совместное решение, ведь у Чеко был контракт. И дедлайн был очень близок для обеих сторон. Не думаю, что было бы уместно подавать в суд. Надо быть благодарным. Здорово, что они расстались на хорошей ноте. И если вы спросите меня, то мне кажется, что он благодарен «Ред Булл», — приводит слова Переса-старшего racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula de Dos.

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