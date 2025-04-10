Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер отреагировал на слух, что он и Хэмилтон будут использовать разные настройки болида

Леклер отреагировал на слух, что он и Хэмилтон будут использовать разные настройки болида
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер на недавние публикации в СМИ, в которых утверждалось, что он якобы выразил несогласие с ранее достигнутой договорённостью относительно стремления к одинаковому подходу к работе с машиной (к настройкам, пожеланиям в адрес инженеров). По данным Corriere dello Sport, монегаск после квалификации Гран-при Японии заявил следующее, обращаясь к руководителю команды Фредерику Вассёру и инженерам «Скудерии»: «Хватит, я пойду своим путём!»

«Не совсем понимаю, откуда пошли эти слухи. В моих словах не было никакого негатива. Есть направление, в котором я хочу идти. Но так происходит каждый год. Утверждения, будто мы оба движемся в совершенно разных направлениях в работе с настройками, или что команда движется в другом направлении, не соответствуют действительности. Очевидно, все мы хотим попытаться максимизировать потенциал автомобиля, и если я чувствую себя более комфортно при других настройках, то пользу от этого получат все», — приводит слова Леклера Autoracer.

Материалы по теме
«Хватит, я пойду своим путём!» Источник раскрыл слова Леклера в адрес «Феррари»

На Леклере треснул комбинезон на фотосессии «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android