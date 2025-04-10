Леклер отреагировал на слух, что он и Хэмилтон будут использовать разные настройки болида

Пилот «Феррари» Шарль Леклер на недавние публикации в СМИ, в которых утверждалось, что он якобы выразил несогласие с ранее достигнутой договорённостью относительно стремления к одинаковому подходу к работе с машиной (к настройкам, пожеланиям в адрес инженеров). По данным Corriere dello Sport, монегаск после квалификации Гран-при Японии заявил следующее, обращаясь к руководителю команды Фредерику Вассёру и инженерам «Скудерии»: «Хватит, я пойду своим путём!»

«Не совсем понимаю, откуда пошли эти слухи. В моих словах не было никакого негатива. Есть направление, в котором я хочу идти. Но так происходит каждый год. Утверждения, будто мы оба движемся в совершенно разных направлениях в работе с настройками, или что команда движется в другом направлении, не соответствуют действительности. Очевидно, все мы хотим попытаться максимизировать потенциал автомобиля, и если я чувствую себя более комфортно при других настройках, то пользу от этого получат все», — приводит слова Леклера Autoracer.

На Леклере треснул комбинезон на фотосессии «Феррари»: