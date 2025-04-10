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ФИА в курсе свежих записей, демонстрирующих гибкость задних антикрыльев «Макларена»

ФИА в курсе свежих записей, демонстрирующих гибкость задних антикрыльев «Макларена»
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В Международной автомобильной федерации (ФИА) в курсе свежих записей, демонстрирующих гибкость задних антикрыльев «Макларена». Об этом сообщает издание The Race со ссылкой на свои источники в ФИА.

Отметим, что ФИА в текущей ситуации и на данный момент не может начать расследование ввиду того, что ни одна из команд Формулы-1 не подала официальной жалобы на потенциальное нарушение «Маклареном» правил. Без данного запроса федерация может начать расследование только в том случае, если имеет место явное и очевидное нарушение регламента.

Начиная с Гран-при Испании ФИА ужесточит проверку передних крыльев на предмет гибкости. Соответствующая директива была принята на последнем заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту.

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