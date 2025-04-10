Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон ответил, чего ожидает от пакета обновлений «Феррари» на Гран-при Бахрейна

Хэмилтон ответил, чего ожидает от пакета обновлений «Феррари» на Гран-при Бахрейна
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил уверенность, что первый пакет обновлений, который команда подготовила к Гран-при Бахрейна, позволит ему добиться прогресса. Ранее сообщалось, что «Скудерия» на предстоящий этап привезёт новое днище.

«Надеюсь, за счёт обновлений мы получим немного больше прижимной силы. На самом деле я не ощущаю большого количества проблем, просто на данный момент нам не хватает скорости. Надеюсь, в этот уикенд мы сделаем шаг вперёд. После тестов, в которых мы здесь участвовали, я провёл довольно много времени за рулём этого болида, так что мне должно быть намного комфортнее, чем тогда. Мы получили обновление, стали лучше понимать настройки, так что, хочется надеяться, это обеспечит нам более успешный уикенд», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме
В «Феррари» уже раскол? Что значит обещание Леклера «делать всё по-своему»
В «Феррари» уже раскол? Что значит обещание Леклера «делать всё по-своему»

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android