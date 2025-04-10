Хэмилтон ответил, чего ожидает от пакета обновлений «Феррари» на Гран-при Бахрейна

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил уверенность, что первый пакет обновлений, который команда подготовила к Гран-при Бахрейна, позволит ему добиться прогресса. Ранее сообщалось, что «Скудерия» на предстоящий этап привезёт новое днище.

«Надеюсь, за счёт обновлений мы получим немного больше прижимной силы. На самом деле я не ощущаю большого количества проблем, просто на данный момент нам не хватает скорости. Надеюсь, в этот уикенд мы сделаем шаг вперёд. После тестов, в которых мы здесь участвовали, я провёл довольно много времени за рулём этого болида, так что мне должно быть намного комфортнее, чем тогда. Мы получили обновление, стали лучше понимать настройки, так что, хочется надеяться, это обеспечит нам более успешный уикенд», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане: