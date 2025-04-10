Цунода: просто невероятно, как Ферстаппен справляется с RB21 с такими настройками

Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода поделился впечатлениями от своей адаптации в болиде RB21, а также рассказал, что решил пользоваться теми настройками в машине, которые использует его напарник и четырёхкратный чемпион Ф-1 нидерландец Макс Ферстаппен.

«Говоря о моей адаптации к болиду — всё в порядке. Ещё слишком рано говорить, комфортно мне за рулём или нет. На мой взгляд, я в состоянии справиться с балансом этой машины лучше других.

На самом деле в Японии мы предпочли использовать настройки Макса, а не мои, хотя мне казалось, что они должны были сработать неплохо. Удивительно, но с этим вариантом настроек мне удаётся неплохо управлять машиной. Так что я пока доволен этим.

Во время занятий на симуляторе мы работали над вариантом настроек, который отличался от того, что был на Гран-при Китая, чтобы попробовать успокоить заднюю ось. В результате итоговыми настройками я остался доволен. Кроме того, Максу тоже понравились эти настройки, так что и он использовал тот вариант, который стоял у меня ещё в Сузуке. Я выбрал их немного более экстремальную версию, однако они не сработали.

Этот вариант не был похож на те настройки, которые Макс использовал на Гран-при Китая, поскольку был более специфичным из-за того, что на трассе нагрузка шла в основном на передние колёса. Но настройки Ферстаппена помогают задней части болида. На симуляторе сложно работать так, чтобы они включились. Просто невероятно, как Максу удаётся справляться с болидом с такими настройками», — приводит слова Цуноды портал Motorsport.