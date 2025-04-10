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Фото: Хэмилтон появился в Бахрейне с новой причёской

Фото: Хэмилтон появился в Бахрейне с новой причёской
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40-летний семикратный чемпиона Формулы-1, а также пилот итальянского гоночного коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прибыл в Бахрейн с новой причёской.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Напомним, Хэмилтон выступает за «Скудерию» с текущего сезона. До этого британский гонщик представлял немецкий коллектив «Мерседес» с 2013 по 2024 года.

Сейчас Льюис занимает восьмую позицию в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 15 очков. А в Кубке конструкторов итальянский коллектив располагается на четвёртом месте, заработав на данный момент 35 очков.

Ранее Хэмилтон ответил, чего ожидает от пакета обновлений «Феррари» на Гран-при Бахрейна.

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