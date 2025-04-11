Ферстаппен: решение за ФИА, но некоторые команды трактуют правила немного иначе

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу появившегося в Сети видео, на котором демонстрируется гибкость задних антикрыльев «Макларена».

«Не я устанавливаю правила и не я слежу за тем, чтобы они соблюдались. Предпочитаю сосредотачиваться на своей машине. Это всё, что я могу сделать. ФИА должна решать, что разрешено, а что нет. Я не разочарован нашим задним антикрылом. Все стараются изо всех сил, но некоторые команды немного иначе трактуют правила», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ранее сообщалось, что ФИА в курсе свежих записей, демонстрирующих гибкость задних антикрыльев «Макларена».

Материалы по теме ФИА в курсе свежих записей, демонстрирующих гибкость задних антикрыльев «Макларена»

Самая высокая скорость в Формуле-1: