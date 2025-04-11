Альгерсуари остался под впечатлением от выступлений Кими Антонелли

Бывший гонщик Формулы-1 Хайме Альгерсуари признался, что остался впечатлён выступлениями новобранца «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на первых гонках сезона-2025.

«Думаю, у Антонелли всё складывается куда лучше, чем я думал. Гораздо лучше. Я говорил ещё перед стартом сезона, что он будет страдать. Первые гонки, в которых ему предстояло пережить несколько не самых лучших моментов, ему должно было быть нелегко…

Антонелли показал себя великолепно в них. Его темп был схожим с темпом Расселла. Гоночный темп был близок, и это меня впечатлило. Он очень надёжно тормозил, как будто знал трассу в Японии и гонялся в Формуле-1 уже несколько лет», — сказал Хайме Альгерсуари в эфире подкаста The After Lap.