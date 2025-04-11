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Том Коронель — о переходе Цуноды: «Ред Булл» сделал правильный выбор

Том Коронель — о переходе Цуноды: «Ред Булл» сделал правильный выбор
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Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о выступлении новичка «Ред Булл» Юки Цуноды на Гран-при Японии.

«Цунода определённо выступил лучше, чем Лоусон. Втайне я ожидал чуть большего во время гонок. Но я видел, как несколько раз он был очень близок к Максу. А это именно то, что нужно команде.

У Юки есть потенциал. Всё ещё нужно найти верный баланс, золотую середину, но я уверен, что всё получится. «Ред Булл» сделал правильный выбор. Максу также нужна помощь от кого-то с опытом, чтобы немного доработать эту машину, чтобы она могла одержать ещё несколько побед и иметь шансы на подиум. Так что всё было сделано верно», — приводит слова Тома Коронеля RacingNews.

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