«Всё очевидно, но решение за ФИА». Гонщик симулятора «Ред Булл» — о «мини-DRS»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми высказался о «мини-DRS» на машинах команды «Макларен».

«Честно говоря, я не очень разбираюсь в технике, но я видел видеозапись того, как это происходит. Я не знаю, что будет дальше. Будут ли все команды двигаться в этом направлении, или ФИА изменит правила. Сложно сказать.

Думаю, очевидно, что крыло изгибается сильнее, чем должно на бумаге. Конечно, есть определённый регламент, и «Макларен» его соблюдает. Они хорошо справились с этим. Но я не знаю, что будет дальше делать ФИА», — приводит слова Себастьена Буэми RacingNews365.

ФИА в текущей ситуации и на данный момент не может начать расследование ввиду того, что ни одна из команд Формулы-1 не подала официальной жалобы на потенциальное нарушение «Маклареном» правил. Без данного запроса федерация может начать расследование только в том случае, если имеет место явное и очевидное нарушение регламента.