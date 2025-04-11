Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё очевидно, но решение за ФИА». Гонщик симулятора «Ред Булл» — о «мини-DRS»

«Всё очевидно, но решение за ФИА». Гонщик симулятора «Ред Булл» — о «мини-DRS»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми высказался о «мини-DRS» на машинах команды «Макларен».

«Честно говоря, я не очень разбираюсь в технике, но я видел видеозапись того, как это происходит. Я не знаю, что будет дальше. Будут ли все команды двигаться в этом направлении, или ФИА изменит правила. Сложно сказать.

Думаю, очевидно, что крыло изгибается сильнее, чем должно на бумаге. Конечно, есть определённый регламент, и «Макларен» его соблюдает. Они хорошо справились с этим. Но я не знаю, что будет дальше делать ФИА», — приводит слова Себастьена Буэми RacingNews365.

ФИА в текущей ситуации и на данный момент не может начать расследование ввиду того, что ни одна из команд Формулы-1 не подала официальной жалобы на потенциальное нарушение «Маклареном» правил. Без данного запроса федерация может начать расследование только в том случае, если имеет место явное и очевидное нарушение регламента.

Материалы по теме
Ферстаппен: решение за ФИА, но некоторые команды трактуют правила немного иначе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android