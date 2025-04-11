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«Этого может быть недостаточно». Бинотто высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»

«Этого может быть недостаточно». Бинотто высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший руководитель «Феррари», ныне операционный и технический директор «Кик-Заубера» итальянец Маттиа Бинотто поделился мнением о выступлении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе итальянского коллектива.

«Льюис принёс в команду большой энтузиазм, страсть и большой опыт. Но этого может быть недостаточно. Мы пока не знаем, насколько быстр Льюис, и этот опыт поможет нам понять: когда гонщик сильный, он быстро адаптируется.

В этих первых гонках мы поймём, какой будет баланс сил у них с Шарлем и как это повлияет на Леклера. Есть много вопросов, на которые нужно найти ответ», — приводит слова Маттиа Бинотто Corriere della Sera.

Льюис Хэмилтон после трёх этапов сезона-2025 занимает восьмое место в личном зачёте, Леклер идёт на шестой позиции. На счету Хэмилтона есть поул и победа в спринтерской части уикенда Гран-при Китая.

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