Бинотто объяснил, почему пригласил в «Кик-Заубер» экс-стратега «Феррари»

Бывший руководитель «Феррари», ныне операционный и технический директор «Кик-Заубера» итальянец Маттиа Бинотто объяснил причины, по которым пригласил в команду бывшего главного стратега итальянского коллектива Иньяки Руэду, неоднократно подвергавшегося критике за свои решения в ходе гонки.

«Я его знаю, я его уважаю и знаю ему цену. И, подобно ему, всем тем, кто, придя из других конюшен, приносят с собой информацию и навыки. Первые, о ком я думаю, это те, с кем я уже работал и кого я считаю достойными», — приводит слова Бинотто Corriere della Sera.

Напомним, Руэда работал в «Феррари» в роли главного стратега именно под руководством Бинотто.