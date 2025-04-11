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Джек Дуэн подвёл черту под слухами о своей травме

Джек Дуэн подвёл черту под слухами о своей травме
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Австралийский гонщик «Альпин» Джек Дуэн подтвердил, что он полностью восстановился после аварии на Гран-при Японии.

«Да, всё в порядке. Я готов на сто процентов. Спасибо. Думаю, в пятницу в Японии мне было немного больно, в субботу было немного хуже, а в воскресенье снова немного хуже. Я бы сказал, что мне было больно с самого начала гонки. В середине уже помогал адреналин. Думаю, это нормально, что из-за такой аварии у меня были болевые ощущения. Но пара выходных очень помогла организму», — приводит слова Джека Дуэна PlanetF1.

Напомним, Дуэн попал в аварию во второй тренировке Гран-при Японии, в результате чего сессия была остановлена красными флагами. Спортсмен разбил болид в первом повороте. Вскоре появились слухи, что у него могла быть сломана рука, однако пресс-служба команды опровергла эти сообщения.

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