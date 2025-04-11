«Он дорого покакал». Расселл призвал решить проблему со штрафами после ситуации с Сайнсом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о ситуации вокруг пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, пропустившего гимн на Гран-при Японии из-за похода в туалет.

«Как я уже говорил, Сайнс довольно дорого покакал, но, слушайте, мы говорим об этой истории уже полгода с перерывами. Честно говоря, я даже не хочу больше уделять этому эфирное время с моей личной точки зрения, потому что за эти месяцы мы уже сказали всё, что должны были сказать.

К сожалению, это не оказало никакого влияния, а я знаю, что все гонщики на 100% доверяют Стефано и Формуле-1. Верят в них, а мы знаем, что они работают с командами. Разве не в наших интересах сделать что-то, решающее все проблемы, и просто увидеть некоторую стабильность и сотрудничество в будущем?

Я знаю, что мы обязаны присутствовать во время исполнения национального гимна. Но приходить вовремя не так просто, как думают люди. Мы часто бежим в туалет, а иногда туалеты недоступны в тот момент, когда вы выпрыгиваете из машины, идёте на гимн, а затем вас останавливают, чтобы взять интервью.

Мы просто пытаемся пользоваться моментом. Так что я ценю эту историю с обеих точек зрения. Это важный момент гонки, но есть определённые сложности и с точки зрения пилотов. Иногда приходится буквально ждать, чтобы попасть в туалетную кабинку», — приводит слова Расселла RacingNews365.