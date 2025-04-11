Бортолето: переход в Формулу-1 оказался сложнее, чем ожидалось

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся, переходя в Формулу-1.

«Это сложно, если честно. Сложно после двух отличных лет, когда я выиграл Формулу-3 и Формулу-2. В вопросе гонщицкой составляющей переход в Формулу-1 оказался сложнее, чем ожидалось. Когда вы привыкли побеждать, вы думаете: «Может быть, в этот уикенд смогу победить?» Но я в том положении, что ситуация иная.

Мы реалистично понимаем, что не сможем победить. И для любого пилота это тяжело. Я здесь не для того, чтобы быть 10-м. Я здесь, чтобы попытаться победить, как и все остальные. Я не пришёл в Формулу-1, думая, что сразу буду бороться за победы в гонках или подиумы. Честь быть частью проекта «Ауди», совершенно ясно, чего мы хотим добиться, и у нас обозначены сроки. Нужно упорно работать над этим», — приводит слова Бортолето Motorsport.