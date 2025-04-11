«Может сделать это в любой день». Норрис пригласил Ферстаппена протестировать «Макларен»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что готов пригласить действующего и четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на тесты своей машины. Ранее Ферстаппен заявил, что его бы никто не увидел, будь он за рулём «Макларена».

«Я не против, он может говорить, что хочет. Мне всё равно. Каждый говорит, что хочет, и может верить в то, во что хочет. Я считаю, что мы с Оскаром — отличные пилоты. Он, возможно, лучше в чём-то, но не во всех областях. Я уважаю Макса, но я знаю, что некоторые его слова не соответствуют действительности. Он может приехать и протестировать нашу машину в любой день. Я буду рад увидеть разочарование на его лице, когда он покинет болид.

Мы хорошо начали сезон, я всё ещё лидирую. Могло быть лучше, но как есть. Макс и «Ред Булл» хорошо поработали с машиной, с которой, по их словам, у них были проблемы. Но в этом же случае мы знаем свои проблемы, мы знаем, насколько сложна наша машина в управлении. Мы допустили некоторые ошибки и знаем, что нам нужно улучшить некоторые области болида», — приводит слова Норриса RacingNews365.