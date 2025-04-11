Производитель пасты стал партнёром Ф-1. Вице-президент компании выступал за «Минарди»

Крупнейший в мире производитель макаронных изделий Barilla, одним из владельцев и вице-президентом которой является бывший пилот Формулы-1 Паоло Барилла, стал официальным партнёром чемпионата мира.

Об этом сообщает пресс-служба серии.

«Мы рады приветствовать Barilla в семье Формулы-1, это сотрудничество, которое приправлено страстью и наследием. Две истории, которые разделяют одни и те же ценности совершенства, подлинности и удовольствия от проживания необычных моментов вместе. Мы с нетерпением ждём начала этого невероятного приключения с нашим новым партнёром. Уверен, это добавит возвышенный вкус эмоциям от Формулы-1», — подчеркнул генеральный директор чемпионата Стефано Доменикали.

«Молниеносно быстрый автомобиль F1 и восхитительная тарелка пасты: что у них общего? На первый взгляд, это может быть не очевидно, но за обоими стоят усилия опытных профессионалов. Страстных, решительных и движимых желанием совершенства. Наше самое большое удовлетворение — это возможность предложить всем мужчинам и женщинам в Формуле-1, после напряжённой борьбы, заслуженную тарелку пасты», — подчеркнул Паоло Барилла.