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Обозреватель Ф-1 Хьюз рассказал об огромных проблемах с тремя из пяти моторов 2026 года

Обозреватель Ф-1 Хьюз рассказал об огромных проблемах с тремя из пяти моторов 2026 года
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Авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз рассказал о неофициальных данных, согласно которым один из мотористов добился серьёзного преимущества над конкурентами при создании силовой установки на 2026 год. Хьюз не раскрывает названия моториста, однако ранее не раз появлялась информация о потенциальном превосходстве «Мерседеса».

«Из пяти автопроизводителей один, похоже, в хорошей форме, про ещё одного информации очень мало, выбор ещё одного в пользу биотоплива, по слухам, получился неконкурентоспособным (четыре остальных выбрали синтетическое топливо), а два оставшихся моториста, кажется, далеко позади. Более того, многие ключевые компоненты и топливо были омологированы, что потенциально замораживает очень нездоровый уровень конкурентоспособности», — написал Хьюз в колонке для MotorSport Magazine.

Хьюз отметил, что на фоне такой ситуации и серьёзных опасений насчёт успешности технического регламента 2026 года мотористы могут согласиться на некоторое уточнение правил — например, отмену омологации некоторых элементов или даже изменение пропорции мощности между ДВС и гибридной составляющей.

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