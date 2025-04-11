Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мотористы Ф-1 не против снова изменить регламент уже через три года — Купер

Мотористы Ф-1 не против снова изменить регламент уже через три года — Купер
Комментарии

Совещание по обсуждению будущих правил моторного регламента Формулы-1, проходившее в Бахрейне, завершено. Об этом сообщает журналист Адам Купер в своих социальных сетях.

Как информирует источник, на встрече не было принято никаких решений, однако производители двигателей заявили, что открыты для изменения правил после того, как вступит в силу моторный регламент 2026 года. Смена регламента, как сообщается, возможна уже в 2029 году, что означает, что новый регламент на двигатели будет действовать всего три сезона.

Напомним, в последнее время ходит много слухов о возможном возвращении двигателей V10 в 2029 году.

Материалы по теме
Стало известно, чего добиваются сторонники двигателей V10 в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android