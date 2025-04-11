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В Формуле-1 отвергли идею отказаться от новых двигателей в 2026 году

В Формуле-1 отвергли идею отказаться от новых двигателей в 2026 году
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Формула-1 точно не будет отказываться от введения с 2026 года новых двигателей, сообщает The Race. Таков основной итог сегодняшней встречи мотористов Формулы-1 с представителями чемпионата мира и ФИА. Не будут изменены и основные параметры силовых установок — прежде всего соотношение 55:45 по мощности, которую генерируют двигатель внутреннего сгорания и гибрид.

Вместе с тем предварительно обсуждены меры на случай, если какие-то из новых моторов будут слишком сильно уступать по характеристикам своим конкурентам. Кроме того, мотористы не исключили возможности изменения соотношения мощности между ДВС и гибридом в 2029 году, но не ранее.

Что касается возможного перехода на атмосферные двигатели V10 или V8 на синтетическом топливе, то мотористы сомневаются в возможности такого перехода ранее чем в 2031 году. В противном случае их расходы резко возрастут из-за необходимости параллельного развития как нынешних силовых установок, так и перспективных.

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