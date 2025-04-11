Норрис стал лучшим в первой тренировке Гран-при Бахрейна, Гасли — второй

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейший результат в первой пятничной тренировке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Второй результат по итогам сессии показал пилот «Альпин» Пьер Гасли, третьим стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Лучшим из пилотов-новичков по итогам сессии стал Люк Браунинг, сменивший Карлоса Сайнса за рулём «Уильямса».
Помимо Браунинга, в сессии принимали участие ещё пять гонщиков не из основного состава команд — шведский гонщик Дино Беганович, заменявший в этой сессии Шарля Леклера за рулём «Феррари», Рё Хиракава, заменявший Оливера Бермана в «Хаасе», Фредерик Вести, выступавший вместо Джорджа Расселла в «Мерседесе», и Аюму Иваса, сменивший Макса Ферстаппена за рулём «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:33.204.
2. Пьер Гасли («Альпин») +0.238.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.596.
4. Алекс Албон («Уильямс») +0.724.
5. Эстебан Окон («Хаас») +0.980.
6. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.058.
7. Джек Дуэн («Альпин») +1.192.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.193.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +1.280.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1.304.
11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.424.
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.463.
13. Люк Браунинг («Уильямс») +1.681.
14. Дино Беганович («Феррари») +1.851.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.912.
16. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1.994.
17. Рё Хиракава («Хаас») +2.057.
18. Фредерик Вести («Мерседес») +2.121.
19. Аюму Иваса («Ред Булл») +2.271.
20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.847.