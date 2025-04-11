Норрис стал лучшим в первой тренировке Гран-при Бахрейна, Гасли — второй

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейший результат в первой пятничной тренировке Гран-при Бахрейна Формулы-1. Второй результат по итогам сессии показал пилот «Альпин» Пьер Гасли, третьим стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

Лучшим из пилотов-новичков по итогам сессии стал Люк Браунинг, сменивший Карлоса Сайнса за рулём «Уильямса».

Помимо Браунинга, в сессии принимали участие ещё пять гонщиков не из основного состава команд — шведский гонщик Дино Беганович, заменявший в этой сессии Шарля Леклера за рулём «Феррари», Рё Хиракава, заменявший Оливера Бермана в «Хаасе», Фредерик Вести, выступавший вместо Джорджа Расселла в «Мерседесе», и Аюму Иваса, сменивший Макса Ферстаппена за рулём «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:33.204.

2. Пьер Гасли («Альпин») +0.238.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.596.

4. Алекс Албон («Уильямс») +0.724.

5. Эстебан Окон («Хаас») +0.980.

6. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.058.

7. Джек Дуэн («Альпин») +1.192.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.193.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +1.280.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1.304.

11. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.424.

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.463.

13. Люк Браунинг («Уильямс») +1.681.

14. Дино Беганович («Феррари») +1.851.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.912.

16. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1.994.

17. Рё Хиракава («Хаас») +2.057.

18. Фредерик Вести («Мерседес») +2.121.

19. Аюму Иваса («Ред Булл») +2.271.

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.847.