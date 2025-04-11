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«Феррари» привезла на Гран-при Бахрейна масштабный пакет обновлений, включая днище

«Феррари» привезла на Гран-при Бахрейна масштабный пакет обновлений, включая днище
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Команда Формулы-1 «Феррари» привезла на этап в Бахрейне колоссальный пакет обновлений. Об этом сообщает Motorsport.

В списке обновлений болида SF-25 перед этапом в Бахрейне значатся днище, диффузор и заднее крыло. Сообщается, что «Феррари» планирует таким образом направить больший поток воздуха к диффузору, чтобы повысить уровень прижимной силы в задней части машины и решить проблемы нестабильной задней части автомобиля.

На заднем крыле, помимо этого, была установлена новая стойка для улучшения аэродинамической эффективности.

После трёх этапов чемпионата мира «Феррари» располагается только на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.

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