В «Хонде» заявили, что продолжат поддерживать Цуноду и в будущем

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ заявил, что компания планирует продолжать поддержку японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды.

«Пусть Япония и во многих смыслах была вовлечена в автоспорт и Формулу-1, многие пилоты приходили и уходили, сейчас японский пилот наконец-то получил место в команде топового уровня. С момента повышения Юки в «Ред Булл» японские фанаты и домашняя пресса в полном восторге. Такого не было ни разу в истории, настолько повышенного внимания к последним новсотям.

Юки прибавляет, он становится всё более зрелым пилотом. Конечно, у него есть свои амбиции. Насколько я понимаю, он хочет оставить свой след и добиться успеха в «Ред Булл». Так что мы поддержим эти стремления. В чём позиция «Хонды»? Мы хотим помочь ему осуществить свои мечты в долгосрочной перспективе. И в будущем мы желали бы снова поработать с Юки над каким-то проектом, каким бы он ни был. Юки — часть семьи «Хонды», и мы намерены его поддерживать», — приводит слова Ватанабэ The Race.