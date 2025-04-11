Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хонде» заявили, что продолжат поддерживать Цуноду и в будущем

В «Хонде» заявили, что продолжат поддерживать Цуноду и в будущем
Аудио-версия:
Комментарии

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ заявил, что компания планирует продолжать поддержку японского гонщика «Ред Булл» Юки Цуноды.

«Пусть Япония и во многих смыслах была вовлечена в автоспорт и Формулу-1, многие пилоты приходили и уходили, сейчас японский пилот наконец-то получил место в команде топового уровня. С момента повышения Юки в «Ред Булл» японские фанаты и домашняя пресса в полном восторге. Такого не было ни разу в истории, настолько повышенного внимания к последним новсотям.

Юки прибавляет, он становится всё более зрелым пилотом. Конечно, у него есть свои амбиции. Насколько я понимаю, он хочет оставить свой след и добиться успеха в «Ред Булл». Так что мы поддержим эти стремления. В чём позиция «Хонды»? Мы хотим помочь ему осуществить свои мечты в долгосрочной перспективе. И в будущем мы желали бы снова поработать с Юки над каким-то проектом, каким бы он ни был. Юки — часть семьи «Хонды», и мы намерены его поддерживать», — приводит слова Ватанабэ The Race.

Материалы по теме
Цунода всё равно лучше Лоусона, а Ферстаппен вне конкуренции. Оценки за Гран-при Японии
Цунода всё равно лучше Лоусона, а Ферстаппен вне конкуренции. Оценки за Гран-при Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android