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Карлос Сайнс избежал штрафа за ругань на пресс-конференции

Карлос Сайнс избежал штрафа за ругань на пресс-конференции
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Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс избежал штрафа в размере € 40 тыс. за нецензурную брань на пресс-конференции. Об этом сообщает издание ESPN.

Руководящий орган ФИА принял решение не перенаправлять эту ситуацию на рассмотрение стюардов. При этом испанец извинился за своё поведение и загладит вину, способ чего будет определён позднее.

Напомним, ранее Карлос на пресс-конференции, комментируя свой штраф в € 10 тыс. за опоздание на исполнение гимна во время Гран-при Японии, заявил «Дерьмо случается».

Перед стартом сезона 2025 года в ФИА официально ужесточили наказания за нецензурную лексику на пресс-конференциях после того, как в 2024 году Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выругался на состояние болида, за что получил общественные работы.

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