Ральф Шумахер раскритиковал «Альпин» за работу с Дуэном из-за тестов Колапинто

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал французскую команду «Альпин» за отношение к своему пилоту Джеку Дуэну на фоне слов руководителя коллектива Оливера Оукса про то, что Дуэн не будет заменён. Но при этом в «Альпин» предоставили резервному гонщику Франко Колапинто возможность принять участие в тестах.

«Простите, но если вы говорите, что не хотите заменять Дуэна, то почему сажаете сразу же Колапинто за руль [на частных тестах в Монце]?

Джек также пропустил первую тренировку в Японии. Для новичка, как Дуэн, это катастрофа на новой трассе. Он не чувствует поддержки команды. Они могли бы заменить [Пьера] Гасли в Бахрейне, однако они этого не стали делать», — приводит слова Шумахера издание Nextgen-Auto.