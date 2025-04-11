Хорнер — о регламенте-2026: не хотим наблюдать за повторением того, что было в 2014-м

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о переговорах, которые прошли в Бахрейне, по поводу действия регламента 2026 года о силовых установках.

«При значительном изменении правил неизбежно возникает разница в эффективности силовых установок разных производителей, и это почти наверняка произойдёт в следующем году. Одной из тем, которую мы обсуждали сегодня утром, было то, как быстро сможет произойти конвергенция между всеми участниками.

У нас ограниченный бюджет, поэтому, возможно, двигатели не нуждаются в омологировании. Возможно, следует разрешить модернизировать свои двигатели в соответствии с ограниченным бюджетом, который у всех одинаковый, чтобы как можно быстрее обеспечить эту самую конвергенцию. Потому что я думаю, что мы все хотим соревноваться в равных условия, а не наблюдать за повторением того, что было в 2014 году.

Все производители, вероятно, сходятся во мнении, чтобы была возможность, особенно у новичков, наверстать упущенное время развития», — приводит слова Хорнера издание RaceFans.