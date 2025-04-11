ФИА опубликовала заявление по итогам переговоров в Бахрейне по поводу регламента-2026 Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала официальное заявление по итогам встречи в Бахрейне, направленной на обсуждение регламента 2026 года по поводу силовых установок. На встрече, проходившей под председательством президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, генерального директора FOM Стефано Доменикали, директора ФИА по «формульным» соревнованиям Николаса Томбасиса, лично и в режиме видеоконференции присутствовали представители «Ауди», «Феррари», «Форда», General Motors, «Хонды», «Мерседеса» и «Ред Булл».

«Незначительные уточнения и корректировки всё ещё находятся в стадии конструктивного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Итоги сегодняшней встречи были следующими:

— все стороны привержены уже принятым правилам 2026 года и с нетерпением ожидают захватывающих гонок;

— все стороны согласились продолжить обсуждение будущего технического направления этого вида спорта;

— уровень электрификации всегда будет учитываться при рассмотрении любых будущих вопросов;

— использование экологически чистого топлива станет обязательным условием;

— будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в финансовые правила, касающиеся энергоблоков, в рамках более широкого сокращения расходов;

— соблюдение этих правил станет приоритетной задачей.

Независимо от того, какое решение будет принято в отношении силовых установок, ФИА поддерживает команды и производителей в обеспечении снижения затрат на исследования и разработки, принимая во внимание экологические соображения и действуя в наилучших интересах спорта и болельщиков», — говорится в официальном заявлении ФИА на официальном сайте федерации.