Экс-пилот Формулы-1: в «Альпин» умышленно делают жизнь Дуэна сложнее

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался об аварии пилота «Альпин» Джека Дуэна во второй тренировке Гран-при Японии, когда австралиец вошёл в первый поворот с открытым задним крылом.

«Если он действительно пробовал войти в первый поворот с открытым DRS на симуляторе и по какой-то причине оно сработало, то инженер должен вмешаться и сказать ему: «Я настоятельно не советую тебе пробовать это в реальных условиях!» Но этого не было сделано.

Можно было бы истолковать это как то, что они умышленно делают жизнь Дуэна немного сложнее, чем она должна быть на самом деле, в надежде, что в какой-то момент они смогут сказать: «Извините, но он просто недостаточно хорош», — приводит слова Даннера издание Nextgen-Auto.