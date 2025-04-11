Пиастри — лучший во второй практике ГП Бахрейна, Норрис — второй, Ферстаппен — седьмой

В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире прошла вторая тренировка четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время в практике показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник — Ландо Норрис, третий — Джордж Расселл («Мерседес»).

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.505.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.154.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.527.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.540.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.722.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.733.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.825.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.071.

9. Оливер Берман («Хаас») +1.079.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.118.

11. Александер Албон («Уильямс») +1.191.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.201.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.267.

14. Джек Дуэн («Альпин») +1.283.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.320.

16. Эстебан Окон («Хаас») +1.365.

17. Пьер Гасли («Альпин») +1.442.

18. Юки Цунода («Ред-Булл») +1.519.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.877.

20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.991.