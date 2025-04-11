Пиастри — лучший во второй практике ГП Бахрейна, Норрис — второй, Ферстаппен — седьмой

В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире прошла вторая тренировка четвёртого этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время в практике показал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым стал его напарник — Ландо Норрис, третий — Джордж Расселл («Мерседес»).
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.505.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.154.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.527.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.540.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.722.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.733.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.825.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1.071.
9. Оливер Берман («Хаас») +1.079.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.118.
11. Александер Албон («Уильямс») +1.191.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.201.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.267.
14. Джек Дуэн («Альпин») +1.283.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.320.
16. Эстебан Окон («Хаас») +1.365.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1.442.
18. Юки Цунода («Ред-Булл») +1.519.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.877.
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.991.