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Экс-пилот Формулы-1 Брандл оценил психологические игры Ферстаппена с «Маклареном»

Экс-пилот Формулы-1 Брандл оценил психологические игры Ферстаппена с «Маклареном»
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Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл оценил психологические игры четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с «Маклареном», когда нидерландец заявил, что на болиде британского коллектива доминировал бы на трассе в Японии.

«Макс совершил это по двум причинам. Это было сделано для того, чтобы поторопить свою команду в развитии болида и подколоть двух пилотов «Макларена». И это прямое попадание. Конечно, с одной стороны, это рискованная стратегия, потому что то, что Макс говорит 1500 людям на своей базе, которые только что подарили ему машину, выигравшую гонку: «Ваша машина не очень хороша», может их демотивировать.

Но оба пилота «Макларена»… Конечно, Ландо, в общем-то, сказал примерно одно и то же о своей машине: «Попробуй сделать это, и ты будешь разочарован, Макс!» Так что, я думаю, им не стоило на это клевать. И это была довольно умная психологическая уловка со стороны Макса», — приводит слова Брандла издание Racingnews365.

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